L’Inter batte l’Atalanta 2-0 grazie ad una doppietta di Dumfries e si qualifica per la finale di Supercoppa Italiana, dove lunedì 6 gennaio sfiderà una tra Juventus e Milan (in campo domani). All’Al-Awwal Park Stadium il derby lombardo sorride agli uomini di Simone Inzaghi proprio come nei precedenti sei incroci. L’Atalanta, finalista della scorsa edizione di Coppa Italia, vede sfumare il sogno del terzo trofeo (dopo Coppa Italia 1962-63 e l’Europa League dello scorso maggio) della sua storia, mentre l’Inter può continuare a sognare il nono trionfo nella competizione, il quarto consecutivo. Si tratterebbe di un’impresa storica perché nessuna squadra ha mai sollevato il trofeo in quattro edizioni di fila (tre anche il Milan tra il 1992 e il 1994).

IL RACCONTO DELLA GARA

Per la prima sorpresa della serata bisogna aspettare l’annuncio delle formazioni: Gasperini lascia in panchina Ederson, Lookman e De Ketelaere, affidandosi a Scalvini, Brescianini e Zaniolo. Niente turn over invece per Simone Inzaghi, che schiera i titolarissimi. L’Inter sfiora il gol al 10′ con una girata di Lautaro (in posizione dubbia), deviata in corner da Carnesecchi con un grande colpo di reni. Sei minuti dopo è la Dea a spaventare Sommer: su cross di Ruggeri, in area interista viene a crearsi un campanile che favorisce Scalvini ma il jolly bergamasco di testa da due passi non dà forza alla conclusione centrale, bloccata dal portiere. Tra il 21′ e il 22′ Inter pericolosa: Carnesecchi salva su Lautaro e poi chiude anche su Dimarco, mentre un minuto dopo il Toro calcia alto su sponda di Bisseck. Nei primi quarantacinque minuti l’Inter tiene più palla (59% del possesso) e calcia di più (11 tiri a 7), ma il risultato al rientro negli spogliatoi è di 0-0, come accaduto in altre nove occasioni nella stagione della squadra nerazzurra, unica in Europa ad essere rimasta sempre imbattuta nei primi tempi. All’intervallo Inzaghi perde Marcus Thuram, sostituito da Taremi a causa di un leggero affaticamento all’adduttore sinistro. Anche senza il suo miglior marcatore, l’Inter sblocca il risultato ad inizio ripresa. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Dumfries in area piccola sposta Scalvini (regolarmente secondo arbitro e Var) e in rovesciata batte Carnesecchi. L’Atalanta risponde inserendo Ederson, De Ketelaere e Lookman, ma al 61′ arriva il 2-0 con la stessa firma: Barella e Dimarco guidano un contropiede, Kossounou anticipa Taremi ma serve involontariamente Dumfries che col piatto lascia partire un missile che con l’aiuto della traversa entra in rete. Nove minuti dopo l’Inter ha anche la chance del 3-0: Dimarco serve la palla del ko a Lautaro che calcia a botta sicura, ma trova la risposta col piede di Carnesecchi. Al 75′ l’Atalanta accorcia le distanze, ma il gol di Ederson in mischia viene annullato per un fuorigioco di De Ketelaere. A blindare il doppio vantaggio al 90′ è Sommer che si supera su due conclusioni ravvicinate di Djimsiti e Lookman. È la parola fine su una semifinale decisa da Dumfries.

LE PAGELLE

IL MIGLIORE IN CAMPO – Dumfries 8. Una doppietta che racconta un momento di forma senza precedenti nella sua carriera: rovesciata e missile dalla distanza. Sempre più leader.

IL PEGGIORE IN CAMPO – Hien 5. Serataccia. Spesso fuori tempo negli interventi e in occasione del secondo gol poteva fare decisamente di più.

ARBITRO – Chiffi 6. Non punisce il tocco (leggerissimo) di Dumfries su Scalvini in occasione del secondo gol e fa bene. Gestione ordinata della gara con due soli cartellini gialli estratti.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer 6.5; Bisseck 6.5, De Vrij 6, Bastoni 6 (22′ st Carlos Augusto 6.5); Dumfries 8, Barella 6.5 (36′ st Frattesi sv), Calhanoglu 6.5 (22′ st Asllani 6), Mkhitaryan 6, Dimarco 6.5 (31′ st Darmian 6); Lautaro Martinez 5, Thuram 6 (1′ st Taremi 6).

In panchina: J. Martinez, Calligaris, Zielinski, Arnautovic, Correa, Buchanan, Palacios, Aidoo, Alexiou, Berenbruch.

Allenatore: Inzaghi 7

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 7; Kossounou 6 (23′ st Palestra 6.5), Hien 5, Kolasinac 5.5; Zappacosta 6, De Roon 6, Scalvini 5.5 (17′ st Djimsiti 6), Ruggeri 6 (12′ st Ederson 6); Samardzic 5.5 (11′ st De Ketelaere 5.5), Brescianini 6; Zaniolo 5.5 (11′ st Lookman 6).

In panchina: Rui Patrício, Rossi, Toloi, Sulemana, Pašalic, Bellanova, Vlahovic.

Allenatore: Gasperini 5.5

ARBITRO: Chiffi di Padova 6 RETE: 4′ e 16′ st Dumfries,

NOTE: serata serena, terreno di gioco in ottime condizioni.

Ammoniti: Carlos Augusto, Scalvini. Angoli: 7-5. Recupero: 0′ pt; 6′ st.