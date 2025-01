L’Olimpia Milano (10-9) vince in casa dell’Asvel (8-11) 75-66 nella diciannovesima giornata di Eurolega. La squadra di Messina torna a sorridere dopo tre sconfitte in fila (Olympiacos, Bayern Monaco e Panathinaikos) grazie a una grande prestazione difensiva. Nikola Mirotic e Zach LeDay trascinano l’EA7 con 35 punti in due (18+17). Il 16 dell’Olimpia chiude i conti con due triple decisive a due minuti dalla fine. Brutta giornata al tiro per Shavon Shields, che tira con il 20% dal campo (2/10). Qualche problema di falli per Nico Mannion, che chiude con 7 punti e soli 6 tiri tentati. Fondamentale in difesa Leandro Bolmaro. Non bastano all’Asvel i 22 punti di un vintage Nando De Colo per evitare il secondo ko su due confronti con Milano. Bene Theo Maledon con 18 punti, ma soli 5 messi a segno nel secondo tempo. Mirotic e compagni sarà impegnata nell’immediato futuro in due sfide con squadre che ha dietro in classifica. Prima il Maccabi Tel-Aviv il 9 gennaio (ore 20.05) e poi l’Alba Berlino il 14 gennaio (ore 20.30) saranno decisive per stabilire le ambizioni della stagione della squadra di Messina.

La cronaca

Primo quarto a ritmi bassi e con basse percentuali realizzative. Si lotta punto a punto per tutti i primi dieci minuti con Milano che riesce a limitare gli attacchi veloci dell’Asvel difendendo a tutto campo. Sponda Olimpia 5 punti per Mirotic e 4 per LeDay, che scavalla quota 2000 punti in carriera in Eurolega. Per i francesi Maledon già a quota 7 punti. 5 per De Colo. Punteggio di 19-19 alla sirena. Nel secondo quarto aumentano le palle perse dell’Asvel (14 a fine quarto), ma Milano tira con il 17% da tre e non sfrutta le sue ottime difese per tentare la fuga. I francesi restano agganciati e chiudono il primo tempo sotto solo di 4 punti sul 36-32. A metà partita 10 punti per Mirotic e 8 per LeDay. Ottimo ingresso di Brooks con 4 punti. Maledon e De Colo segnano 22 dei 32 punti dell’Asvel (13+9). Si alza il ritmo nel terzo quarto e l’Asvel piazza subito un parziale in avvio di secondo tempo andando in vantaggio sul 44-42. Continuano le difficoltà al tiro dell’Olimpia che va sotto 49-44 tirando 3/17 dall’arco. Nel finale si sblocca Mannion e Milano riesce a rimanere agganciata sul 51-51 a dieci minuti dalla fine. Nel quarto quarto fa i suoi primi minuti Ricci. Il 17 della squadra di Messina mette dentro una tripla e un canestro da due e spedisce l’Olimpia a +6 sul 64-58 a tre minuti dalla fine. Nel finale le due triple di LeDay in meno di un minuto regalano il successo a Milano 75-66.

Nelle altre partite

L’Olympiacos (13-6) soffre ma passa in casa dello Zalgiris (10-9) 92-85. In Lituania la squadra di Andrea Trinchieri guida fino al terzo quarto sfiorando i 20 punti di vantaggio all’intervallo. Nell’ultimo periodo sale in cattedra Sasha Vezenkov (24 punti alla sirena) che regala la vittoria ai greci. Bene anche Evan Fournier con 14 punti. Non bastano allo Zalgiris i 22 punti con 6 rimbalzi di Sylvain Francisco. L’Olympiacos si conferma in testa all’Eurolega insieme al Monaco. Monaco (13-6) che ha dominato in casa dell’Alba Berlino (3-16) nel più classico dei testacoda. La squadra di Spanoulis mette in chiaro le cose in da subito e chiude il primo tempo avanti di 20 sul 55-35. Qualche seconda linea in campo e gestione per i monegaschi, che mettono in fila la terza vittoria tra campionato ed Eurolega. Mvp Mike James con 23 punti, 4 rimbalzi e 7 assist. Bene anche Matthew Strazel con 18 punti e Jaron Blossomgame con 17 punti in uscita dalla panchina.

La classifica aggiornata