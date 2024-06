LIVE – Assoluti ginnastica ritmica Folgaria 2024: concorso generale venerdì 7 giugno in DIRETTA

La diretta testuale live delle gare di venerdì 7 giugno dei Campionati Italiani Assoluti 2024 di ginnastica ritmica, in corso di svolgimento a Folgaria (Trento): ecco, di seguito, tutte le informazioni per seguire le gare in diretta. Si alza il sipario sulla competizione nazionale, che nella prima giornata vede andare in scena anche il concorso generale Allieve del 1° Campionato Nazionale di Insieme Gold Ginnastica Ritmica. I riflettori sono puntati sulla gara senior con le migliori atlete del Bel Paese pronte a scendere in pedana per la prima parte di gara e dare spettacolo con gli esercizi a cerchio e palla.

Tra le iscritte, spiccano i nomi delle stelle azzurre Sofia Raffaeli (in rappresentanza del Gruppo Sportivo Fiamme Oro) e Milena Baldassarri (Centro Sportivo Aeronautica Militare), ma la concorrenza di certo non manca. Si preannuncia grande spettacolo: l’appuntamento con la gara del campionato assoluto è per le ore 19.45 di venerdì 7 giugno al PalaFolgaria di Folgaria (Trento). Le gare saranno visibili in diretta streaming su Sportface TV. La nuova piattaforma OTT Sportface TV è fruibile gratuitamente previa registrazione sia online che tramite APP, disponibile sugli store iOS e Android. In alternativa, potete seguire qui la live scritta con gli aggiornamenti più significativi degli esercizi di venerdì 7 giugno del concorso generale degli Assoluti di ginnastica ritmica 2024.

