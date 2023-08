Milan, ufficiale: De Ketelaere all’Atalanta, prestito con diritto di riscatto

E’ ufficiale dopo giorni di trattative, Charles De Ketelaere lascia il Milan dopo un’annata terribilmente deludente e si trasferisce in prestito per un anno all’Atalanta, con diritto di riscatto in favore della Dea: “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 e con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive di Charles De Ketelaere all’Atalanta B.C.. Il Club rossonero augura a Charles le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva”.