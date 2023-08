Palio di Siena 16 agosto 2023: i cavalli assegnati alle contrade

Grande attesa per il Palio di Siena in onore della Madonna dell’Assunta. Alle 19:00 di mercoledì 16 agosto è in programma l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà. Corrono di diritto Torre, Drago, Bruco, Pantera, Oca, Aquila e Istrice che corrono di diritto, mentre ad essere sorteggiate sono state le tre restanti Contrade: Tartuca, Chiocciola, Giraffa (Civetta sorteggiata sotto squalifica). Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale per vivere l’allineamento dei cavalli e la corsa con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito, ecco i cavalli assegnati a ciascuna contrada in gara. Esulta l’Oca con Zio Frac, unico cavallo con un palio vinto in gara.

ISTRICE: Antine Day (esordiente)

GIRAFFA: Abbasantesa (1 palio corsi, nessuno vinto)

AQUILA: Viso d’Angelo (3 palii corsi, nessuno vinto)

BRUCO: Zenis (esordiente)

DRAGO: Vitzichesu (1 palio corso, nessuno vinto)

TORRE: Tabacco (5 palii corsi, nessuno vinto)

PANTERA: Anda e Bola (1 palio corso, nessuno vinto)

OCA: Zio Frac (3 palii corsi, 1 vinto)

CHIOCCIOLA: Reo Confesso (3 palii corsi, nessuno vinto)

TARTUCA: Schietta (3 palii corsi, nessuno vinto)