Musetti-Medvedev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2023

Lorenzo Musetti affronterà Daniil Medvedev al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2023, torneo in programma dal 13 al 20 agosto. I due tornano ad affrontarsi a pochi giorni dagli ottavi del torneo di Toronto, dove il russo è riuscito ad avere la meglio in due set. Una partita, quella, non giocata male dall’azzurro, che però allo stesso tempo non ha mai dato l’impressione di poter riuscire a creare problemi al numero tre del ranking mondiale. Medvedev avrà certamente voglia di rifarsi dopo la settimana conclusasi con una brutta sconfitta con De Minaur in Canada, ma il livello di Lorenzo anche sul cemento sta crescendo di partita in partita.

Musetti e Medvedev scenderanno mercoledì 16 agosto ad orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento canadese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match e più in generale tutta la manifestazione a stelle e strisce. Il nostro sito fornirà dirette testuali, aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.