Palio di Siena Assunta oggi 16 agosto 2023: programma, orario, tv e streaming

Oggi, mercoledì 16 agosto, è il giorno del Palio di Siena in onore della Madonna dell’Assunta. Occhi puntati su Torre, Drago, Bruco, Pantera, Oca, Aquila e Istrice. Lo scorso 9 luglio sono state sorteggiate le tre restanti Contrade: Tartuca Chiocciola, Giraffa (Civetta sorteggiata sotto squalifica). Il programma alle 16:10 prevede lo sgombero della pista. Quaranta minuti dopo farà il suo ingresso nel ‘Campo’ il corteo storico, mentre alle 19:00 spazio all’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà, con il successivo allineamento. La diretta tv sarà assicurata da La7 (in onda dalle 16:45) e in streaming sul sito dell’emittente.

PROVE DEL MATTINO

ore 8,20 – preavviso

ore 8,40 – Inizio sgombero della Pista

ore 9,00 – Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà

PROVE DEL POMERIGGIO

ore 18,15 – preavviso

ore 18,45 – Inizio sgombero della Pista

ore 19,15 – Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà

PALIO

ore 14,50 – primo preavviso

ore 15,20 – secondo preavviso

ore 16,10 – Inizio sgombero della Pista

ore 16,45 – Sfilata Drappello Carabinieri a cavallo

ore 16,50 – Ingresso Corteo Storico nel “Campo”

ore 19,00 – Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà