Wta 1000 Madrid 2023, Badosa gioca meglio i punti importanti: stop al secondo turno per Cocciaretto

Elisabetta Cocciaretto lotta, gioca alla pari, ma alla fine si arrende al fotofinish contro Paula Badosa nel secondo turno del Wta 1000 di Madrid. Sul campo principale della Caja Magica è la spagnola ad imporsi dopo 2h e mezza di gioco con il punteggio di 6-3 4-6 6-4 al termine di un incontro ovviamente equilibrato, ma in cui è stata più brava nei momenti topici. Con l’eliminazione della marchigiana resta in corsa per i nostri colori la sola Martina Trevisan, domani attesa all’esame Bouchard.

LA PARTITA – La partenza è ottima da parte dell’azzurra, in grado di aggiudicarsi i primi due giochi d’apertura. Poi, arriva però un parziale di quattro a zero messo a segno dalla spagnola, che gira il set e si porta in vantaggio. Elisabetta riesce a rimanere a contatto fino al 3-4, ma da quel momento l’ex top-10 del ranking mondiale apre un ulteriore striscia identica alla prima. Si aggiudica la prima frazione per 6-3 e va avanti anche 2-0 nel secondo. Si sussegue una serie di break fino al 3-2, quando finalmente la marchigiana riesce a tenere la battua e a ritrovare la parità sul 3-3. Questa volta il parziale è tutto della nostra giocatrice, che dall’1-3 vince cinque dei successivi sei giochi e con essi il secondo set per 6-4.

L’equilibrio, nel gioco e nel punteggio, prosegue anche nella frazione decisiva, che però è ancorata ai turni di battuta delle due. Le occasioni non mancano: si arriva al 4-4 dopo cinque palle break annullate sia dall’una che dall’altra nel corso del parziale. Badosa a tratti sembra soffrire di un problema alla gamba che la limita negli spostamenti, ma questo la porta anche a prendersi più rischi e a spingere a tutta, spesso lasciando ferma Cocciaretto. La spagnola sale sul 5-4 e nel momento decisivo piazza l’allungo, procurandosi tre palle match e chiudendo con un dritto vincente.