MotoGP Spagna 2023, Bezzecchi: “Un tracciato che mi piace”

Il pilota della Ducati Marco Bezzecchi, nonché il pilota in testa al Mondiale di MotoGP 2023, ha così parlato alla vigilia del Gran Premio di Spagna. Ecco le sue parole: “L’ultima gara ad Austin non è stata di certo la migliore ma nemmeno la peggiore. Ho portato a casa dei punti ma ho avuto qualche difficoltà. Su questo circuito, invece, ho collezionato tre podi nelle classi minori, è un tracciato che mi piace. Non so cosa aspettarmi qui in Spagna”.

E ancora: “Il circuito mi piace molto, il meteo è buono, non vedo l’ora di correre con questa nuova moto qui, con la Ducati. Sono in testa al campionato, c’è una bella atmosfera nella nostra scuderia, stiamo facendo un ottimo lavoro, sta andando tutto bene, la squadra, i tecnici, tutto sta andando per il meglio. La tendenza è positiva, serve continuare così e portare a casa buone gare. Valentino Rossi è in arrivo qui da noi. Potrà aiutarci in tanti modi. Ha tutta l’esperienza del mondo e questo può aiutarci sicuramente”.