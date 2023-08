Masters 1000 Cincinnati 2023, buona la prima per Djokovic. Fuori Ruud, Rune e Tiafoe

Torna in campo Novak Djokovic a distanza di un mese dalla finale persa a Wimbledon e lo fa con un successo. A Cincinnati, sede del tradizionale Masters 1000 pre-Us Open, il serbo deve giocare un solo set contro Alejandro Davidovich Fokina, il quale alza bandiera bianca ritirandosi dopo aver perso il parziale d’apertura con il punteggio di 6-4. Ora ‘Nole’ troverà in ottavi il redivivo Gael Monfils, che conferma quanto di buono fatto vedere anche la scorsa settimana a Toronto. Il francese ha avuto la meglio con lo score di 7-5 6-4 sul finalista dell’evento canadese Alex De Minaur.

Se i primi tre del tabellone Alcaraz, Djokovic e Medvedev proseguono la propria corsa, non si può dire lo stesso per gli immediati inseguitori in classifica. Casper Ruud prosegue la sua stagione da incubo salvata parzialmente dalla finale raggiunta a Parigi, perdendo in tre set dal qualificato Purcell. Holger Rune si ritira sotto di un set e di un break contro Mackenzie McDonald, altro tennista che riesce a confermare la buona prestazione canadese. Fuori anche Frances Tiafoe, sconfitto abbastanza nettamente per 6-3 6-4 dall’esterno Stan Wawrinka.

Buona vittoria per Stefanos Tsitsipas, che con due tie-break riesce a superare la speranza del tennis a stelle e strisce Ben Shelton. Il greco resta l’unico ancora in corsa per la posizione n°4 del mondo in vista degli Us Open: ha bisogno della semifinale per essere una delle prime quattro teste di serie a Flushing Meadows, altrimenti sarà Rune il n°4 del torneo.