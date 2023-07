Wimbledon 2023: troppo Alcaraz per Medvedev, allo spagnolo bastano tre set per volare in finale

Alcaraz batte Medvedev in semifinale di Wimbledon 2023. Match dominato dallo spagnolo classe 2003, che vince in tre set con un triplo 6-3 in quasi due ore di gioco. Dopo due set agevoli per Alcaraz, nel terzo Medvedev ha un sussulto e riesce a togliere il servizio all’avversario per la prima volta nel match. Nei successivi tre game i due giocatori si tolgono la battuta a vicenda ma è Alcaraz a spuntarla anche nel terzo parziale chiudendo con qualche difficoltà con il punteggio di 6-3. Seconda finale Slam in carriera per lo spagnolo, dopo quella vinta contro Ruud agli Us Open, che affronterà Djokovic che a Wimbledon non perde da oltre 2000 giorni, dal 2017. La rivincita della semifinale del Roland Garros è in programma domenica 16 luglio alle 15 ore italiane.

Primo set molto equilibrato. Si gioca principalmente sull’efficacia dei servizi di entrambi i giocatori. Leggermente meglio Medvedev, che riesce a portare Alcaraz ai vantaggi nel terzo game senza procurarsi palle break. La prima palla break arriva nell’ottavo game sul 4-3 per lo spagnolo sul 30-40 e seconda di servizio di Medvedev. Sulla seconda il classe 2003 viene avanti in risposta e forza il doppio fallo del russo che manda Alcaraz a servire per il set sul 5-3. Lo spagnolo non trema e tiene la battuta a 0 chiudendo il primo parziale con il punteggio di 6-3 in 36 minuti di gioco.

Nel secondo set Medvedev reagisce e si procura una palla break nel secondo game sfruttando un doppio fallo di Alcaraz. Lo spagnolo risponde con un ace e si salva ai vantaggi tenendo il set on serve sull’1-1. Nel gioco successivo Medvedev commette qualche errore di troppo e con un doppio fallo concede due palle break ad Alcaraz. Il russo riesce ad andare ai vantaggi ma lì deve cedere all’avversario andando sotto di un break sul 2-1. Lo spagnolo riesce a confermare il break e a salire 3-1. Si procede agevoli al servizio con entrambi i giocatori che concedono pochissimo in battuta. Sul 5-3 un calo di tensione di Medvedev consente ad Alcaraz di procurarsi tre chance del doppio break. Il classe 2003 le sfrutta al secondo tentativo e chiude il set 6-3.

Nel terzo set parte fortissimo Alcaraz che tiene il servizio a zero e toglie subito la battuta a Medvedev salendo 2-0 e servizio. Alcaraz conferma il break e sale 3-0. Sul 3-1 lo spagnolo ha passaggio a vuoto e si trova sotto 0-40. Medvedev non sbaglia e al secondo tentativo riesce a togliere la battuta ad Alcaraz per la prima volta nel match ritornando sotto sul 3-2 e servizio. Nel game successivo Alcaraz ha subito l’opportunità di rimediare al break subito con due palle break. Medvedev si sala e riesce a portare ai vantaggi dove prima salva altre due palle break ma poi cede al sesto tentativo ritornando sotto di un break sul 4-2. Match che sembra praticamente chiuso ma Alcaraz concede altre due palle break a Medvedev, che fiuta l’occasione e toglie la battuta allo spagnolo per la seconda volta in fila. Set piuttosto atipico, soprattutto su erba, con Alcaraz che riesce a strappare il servizio a Medvedev un’altra volta, seconda consecutiva e quarta in fila in totale nel set tra i due, andando a servire per il match sul 5-3. Alcaraz non trema e vola in finale.