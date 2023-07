Romario ricoverato in ospedale per un’infezione intestinale

L’ex giocatore e senatore Romario, campione e capocannoniere ai Mondiali di Usa 1994 con la nazionale brasiliana, è stato ricoverato ieri per un’infezione intestinale. Come riferisce il suo ufficio stampa, l’ex attaccante del Barcellona è stato ricoverato ieri sera all’ospedale Barra d’Or di Rio de Janeiro dopo aver lamentato fastidi e dolori nella zona intestinale Il senatore del Partito liberale di destra (PL), formazione guidata dall’ex presidente Jair Bolsonaro, è stato curato per l’infezione e il suo stato di salute è stabile ma non è ancora prevista la dimissione dall’ospedale. Romario, 57 anni, era stato operato d’urgenza già nel 2021 e nell’occasione gli era stata rimossa la cistifellea. L’ex calciatore ha iniziato la sua carriera politica nel 2010 e nello stesso anno è stato eletto deputato federale per lo stato di Rio de Janeiro. Nel 2014 è stato eletto senatore per lo stesso Stato e nel 2022 rieletto con 2,3 milioni di voti, il 29,19% del totale, per un nuovo mandato di otto anni al Senato.