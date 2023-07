L’Empoli inaugura le amichevoli, goleada al Castelfiorentino: doppiette di Piccoli, Fazzini e Crociata

E’ l’Empoli a inaugurare le amichevoli estive delle squadre di Serie A e lo fa con una goleada servita al Castelfiorentino. I toscani azzurri hanno battuto per 10-0 la formazione dell’Eccellenza toscana e lo hanno fatto con le doppiette di Piccoli (che ha anche sbagliato un rigore), Fazzini, Crociata (splendido il gol del provvisorio 9-0), e con le reti di Cacace (forse il migliore in campo con due assist), Haas, Grassi e Alessandro Renzi nel finale.

E’ il 4-2-3-1 il modulo scelto da Zanetti, come già visto nel finale della scorsa stagione, e nei primi venti minuti, nonostante un dominio territoriale e percentuali bulgare per il possesso palla, mancano le vere palle gol per i toscani azzurri, a eccezione del calcio di rigore conquistato da Baldanzi ma cestinato da Piccoli che manda sul palo. A ogni modo, è proprio il centravanti a sbloccarla, facendosi perdonare: colpo di testa sul primo palo in torsione e vantaggio. Dalla mezzora in avanti, il Castelfiorentino perde completamente le misure e imperversano gli azzurri: in gol Cacace col mancino angolato e preciso, lui che sarà autore di alcuni assist, poi Fazzini che segna due gol in cinque minuti, intervallati dal poker di Haas. E prima della fine del primo tempo, doppietta anche per Piccoli e 7-0 firmato da Grassi con un’incursione in area e un batti e ribatti risolutore. Ritmi decisamente più bassi nella ripresa, complice la stanchezza oltre ai tanti cambi che fanno perdere le certezze alle squadre. E’ il più esperto, ma comunque di ventisei anni, in campo in casa Empoli nella ripresa a fare la differenza: doppietta meravigliosa quella di Crociata, prima con un colpo di testa in pallonetto, poi con una botta all’angolino da applausi. E l’obiettivo nella mezzora finale è evidentemente quello della doppia cifra, riesce Alessandro Renzi, classe 2004, in extremis, a segnare il gol che vale il 10-0 a un minuto falla fine.