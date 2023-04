Volley, Cev Cup femminile 2022/2023: trionfa Scandicci. battuta l’Alba Blaj in finale

Scandicci vince la Cev Cup femminile 2022/2023. Le ragazze di Barbolini vincono i primi due set contro l’Alba Blaj aggiudicandosi matematicamente la competizione in virtù della vittoria per 3-1 dell’andata in Romania. Torneo perfetto di Antropova e compagne che, dopo aver superato lo scoglio Thy in semifinale, si sono presentate in finale da favorite contro l’Alba Blaj e hanno rispettato ampiamente le attese. Successo che darà una spinta ulteriore a Scandicci in vista dei play off di Serie A1. La squadra italiana tornerò in campo domenica 16 aprile nel match casalingo contro Bergamo.

Primo set in cui Scandicci parte forte andando avanti 7-2. Piuttosto in difficoltà l’Alba Blaj che ha grandi problemi in ricezione e in attacco, trovando l maggior parte dei punti con dei primi tempi che sorprendono la difesa dei padroni di casa. Antropova continua a martellare e trascina Scandicci sul 14-7. Le ragazze di Barbolini calano di tensione e vedono riavvicinarsi la squadra rumena che, con un parziale di 4-0, torna sotto sull’14-11. Dopo il timeout Scandicci torna in carreggiata e allunga definitivamente chiudendo il primo set 25-18.

Secondo set in cui l’Alba Blaj accusa le fatiche del primo e va subito sotto 6-1. Match a senso unico con Scandicci che domina sia in fase offensiva che in fase difensiva trovando in massimo vantaggio prima sul 17-9 e poi sul 20-11. L’Alba Blaj esce dalla partita e le ragazze di Barbolini vincono anche il secondo set conquistando la Cev Cup 2022/2023.