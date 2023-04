Milan-Napoli, gol di Bennacer: ma che magia di Brahim Diaz (VIDEO)

di Giorgio Billone 81

Milan-Napoli si sblocca al 40′ e lo fa con un gol di Bennacer, la cui paternità però va attribuita quasi del tutto a Brahim Diaz. Lo spagnolo, infatti, è protagonista assoluto con una giocata eccezionale in mezzo al campo con la quale fa partire un contropiede, poi sul tocco di Leao sembra ancora lui aggiustarla al numero 4, che beffa un Meret forse non impeccabile. Esplode il Meazza, 1-0, in alto ecco il video.