Eurocup 2022/23: al Venezia non riesce la rimonta impossibile, Hapoel Tel Aviv vince 90-80

90-80 nel match tra Hapoel Vegan Friendly Tel Aviv e Umana Reyer Venezia, partita valida per gli ottavi di finale della Eurocup 2022/2023 di basket. Sconfitta che brucia per Venezia, che significa eliminazione, in una gara dove i lagunari non sono praticamente mai entrati in partita, se non nell’ultimo quarto, quando ormai era troppo tardi. Il miglior marcatore del match è stato Jayson Granger, che mette a segno 18 punti, che però non regalano la vittoria ai padroni di casa.

La cronaca

In avvio di partita Venezia parte forte, mettendo ritmo ed intensità in campo. Avanti subito con Willis e Watt, i veneti si portano avanti, ma vengono subito rimontati doopo i primi due minuti di gioco. I padroni di casa reagiscono, e battono il colpo. Colpo a cui rispondono i lagunari, con un vero e proprio botta e risposta che dura fino al 15 pari. Sul finale di frazione gli israeliani volano, chiudendo la prima frazione sul 24-16. Il secondo quarto invece è a senso unico per l’Hapoel. Praticamente nulla da segnalare, se non il Venezia scomparso dal campo e che ricompare nel finale. Si va all’intervallo sul 48-32.

Dopo l’intervallo lungo Venezia prova a reagire, entrando in campo con una aggressività migliore e voglia di recuperare. Non bastano però le invenzioni di Tessitori e Willis, che nonostante i loro sforzi vedono allungare la distanza. Addirittura +22 all’inizio dell’ultimo quarto Venezia parte fortissimo, e nonostante la lunghissima distanza, ci crede fino alla fine, portandosi addirittura sul -5. Nel finale però, si sveglia l’Hapoel, a cui bastano pochi canestri per interrompere la rimonta e portare a casa la vittoria, con tanto di quarto di finale. Vince l’Hapoel, Venezia eliminata: risultato finale di 90-80.