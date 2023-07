VNL maschile 2023, l’Italia vince ancora: sconfitto 3-1 il Giappone

Quarta vittoria consecutiva per l’Italia, che nella partita valevole per la Week 3 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL) maschile 2023 supera il Giappone con il punteggio di 3-1 (29-27, 28-26, 23-25, 25-20). Capolavoro degli uomini di Fefé De Giorgi, che vincono anche l’ultima sfida di questa settimana, l’ultima prima delle Finals e soprattutto infliggono la prima sconfitta alla formazione nipponica, che prima di questo match avevo vinto tutti e 10 quelli giocati in precedenza. Successo molto importante per l’Italia, trascinata da Lavia e Romanò (e da un magnifico Galassi nel finale), che ottiene altri punti importanti e si porta temporaneamente in seconda posizione. Non poteva esserci un modo migliore per congedarsi dalla Mall of Asia Arena di Pasay City, nelle Filippine.

CRONACA – Primo set estremamente equilibrato, in cui nessuna delle due squadre riesce ad allungare in maniera significativa, pertanto regna l’equilibrio. Si va perciò avanti punto a punto, con il Giappone che si affida al solito Ishikawa, mentre gli azzurri rispondono con un ispirato Romanò. Il primo set point, sul 24-23, è in favore dei nipponici, ma l’Italia lo annulla. A mettere la parola fine al parziale, con il punteggio di 29-27, è Daniele Lavia, che s’inventa un gran muro e fa esultare gli azzurri.

Il secondo parziale purtroppo comincia in salita per i ragazzi di De Giorgi, che finiscono subito sotto di tre lunghezze e si trovano ad inseguire praticamente fino alla fine, scivolando anche a -5 (21-17). Nel momento di chiudere, tuttavia, i giapponesi si disuniscono e sprecano tre set point consecutivi. Il grande protagonista di questa fase di gioco è il neo entrato Tommaso Rinaldi, che a partire dal 21-24 realizza ben quattro punti e trascina gli azzurri alla conquista del set, con lo score di 28-26.

L’Italia parte bene invece nella terza frazione e già pregusta un comodo successo in tre set, forte delle sue quattro lunghezze di vantaggio. Guai però a dare per morto il Giappone, che infatti si riscatta prontamente e prima recupera lo svantaggio, agganciando gli azzurri, poi opera anche il sorpasso. I ragazzi di De Giorgi non vogliono assolutamente lasciar scappare i rivali e tentano di restare in scia. Allo stesso tempo, però, il Giappone alza il ritmo e conquista il set per 25-23 nonostante uno spavento nel finale (due set point non concretizzati). Il merito è soprattutto di un fuoriclasse come Ishikawa.

La formazione nipponica approfitta dell’inerzia dalla sua parte e mette in discesa anche il quarto set, conducendolo dall’inizio alla fine. Proprio quando lo spettro del tie-break s’intravede all’orizzonte, ecco che per il Giappone si spegne la luce. Avanti 19-16, il Giappone conquista un solo punto e dilapida tutto il suo vantaggio. Nello stesso arco di tempo, l’Italia ne vince invece ben 9 e s’immola verso la vittoria, maturata per 25-20. Applausi a tutti gli azzurri, ma soprattutto a Gianluca Galassi, che muro dopo muro fa impazzire gli avversari e regala una grande gioia all’Italia.