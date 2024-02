Tuffi, Mondiali Doha 2024: oro e record per la Cina nel sincro misto piattaforma davanti a Corea del Nord e Messico, Italia lontana

La Cina centra un risultato storico nel sincro misto piattaforma 10m di tuffi nei Mondiali di Doha 2024. Oltre alla medaglia d’oro, mai in discussione per tutto l’arco della gara, la coppia formata da Jianjie Huang e Jiaqi Zhang ha infatti stabilito anche il nuovo record di punti per il sincro misto piattaforma in una rassegna iridata con 353.82 punti. E non è tutto, perché a 13 anni e 8 mesi il classe 2010 Jianjie Huang diventa anche la più giovane medaglia d’oro di sempre nei tuffi, superando la leggendaria Wu Minxia. Secondo posto e argento per la Corea del Nord, con la coppia composta da Jin Mi Jo e Yong Myong Im che totalizza 303.96 punti. Completa il podio il Messico con 296.13, che significa bronzo per Kevin Berlin Reyes e Alejandra Estudillo Torres, autori di un programma piuttosto difficile e raro per un sincro misto.

Quarto posto a meno di cinque punti dal podio per gli Usa, che hanno recuperato una posizione grazie all’ultimo triplo e mezzo rovesciato superando la Germania, a lungo in lotta per il bronzo. Sesto posto per la Corea del Sud davanti alla Spagna. Non bene l’Italia, che chiude in ottava posizione con soli 186.36 punti, a quasi 60 punti di distanza dal settimo posto e davanti solo a Macao. Irene Pesce purtroppo non ha offerto una prestazione all’altezza di una competizione mondiale, soprattutto a causa dei problemi fisici delle ultime settimane, con la mononucleosi che la ha debilitata parecchio. Molto meglio invece Eduard Timbretti a livello individuale, che fa ben sperare per i suoi prossimi impegni.