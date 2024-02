Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld 2024: Riiber continua a vincere, Kostner 21°

Continua il dominio di Jarl Magnus Riiber nella Coppa del Mondo 2023/2024 di combinata nordica maschile. Il fuoriclasse norvegese ha infatti vinto l’ennesima prova stagionale, facendo sua la Gundersen di Seefeld in Austria. Dopo essere stato il migliore già dal trampolino, Riiber ha agevolmente gestito la situazione sugli sci stretti chiudendo con oltre 22 secondi di margine sui connazionali Joergen Graabak e Jens Luraas Oftebro. Questi hanno completato la tripletta norvegese dando vita a una prepotente rimonta sugli sci, dopo aver chiuso rispettivamente in decima e diciassettesima posizione il segmento di salto. Ai piedi del podio il finlandese Eero Hirvonen davanti ai due austriaci Johannes Lamparter e Stefan Rettenegger. Da segnalare la rimonta del tedesco Vinzenz Geiger, decimo all’arrivo con ben 22 posizioni recuperate nei 10 km di fondo.

In casa Italia il miglior azzurro al traguardo è stato Aaron Kostner, ventunesimo con un buon finale e tre posizioni recuperate nel fondo. Quattro posizioni recuperate invece per Samuel Costa, che però non va oltre la trentunesima posizione. Nelle retrovie Raffaele Buzzi e Iacopo Bortolas, con quest’ultimo in particolare difficoltà sugli sci avendo perso 15 posizioni per il 46° posto finale.