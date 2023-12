Short track, Coppa del Mondo 2023/2024: Italia seconda nella staffetta mista a Seul

Prestigioso secondo posto nella staffetta mista per l’Italia, protagonista sul ghiaccio del Mokdong Ice Rink di Seul, in Corea del Sud, dove va in scena la quarta tappa di Coppa del Mondo 2023/2024 di short track. In una gara ripetuta due volte per via di una caduta che ha comportato la squalifica della Corea del Sud, la squadra azzurra composta da Gloria Ioriatti, Thomas Nadalini, Arianna Sighel e Pietro Sighel è salita sul secondo gradino del podio. Solo l’Olanda è riuscita a precedere l’Italia, brava comunque a tenersi alle spalle le altre avversarie, ottenendo così il terzo podio stagionale in questo format.

Meno positivi i risultati arrivati a livello individuale, dove il migliore è stato Pietro Sighel, che ha vinto la finale B sui 1.000 metri maschili classificandosi 6° assoluto. Eliminati ai quarti di finale invece Spechenhauser e, nel femminile, Betti, Elisa Confortola e Ioriatti. Out ai ripescaggi Nadalini, mentre sui 1.500 metri nessun azzurro si è spinto particolarmente avanti. Davide Oss Chemper e Pietro Marinelli sono usciti di scena ai ripescaggi, mentre Arianna Sighel era approdata all’atto conclusivo vincendo la propria semifinale salvo essere squalificata. Infine, nelle semifinali delle staffette, l’Italia maschile ha chiuso al secondo posto dietro la Cina, volando in finale, mentre l’Italia femminile ha ceduto il passo a Corea del Sud e Cina.