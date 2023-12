Milano-Cortina 2026, Abodi: “Pista da bob? Si troverà una soluzione e sarà italiana”

Andrea Abodi, ministro per sport e giovani, ha parlato a margine di Atreju della pista da bob delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: “I miracoli non li fanno uomini o donne. Bisogna trovare una soluzione a un problema reale e sono sicuro che la troveremo, ma anche che sarà italiana. Mi piacerebbe che si parlasse delle tante cose di Olimpiadi e Paralimpiadi che vanno bene. Prosegue l’organizzazione e la promozione nelle scuole funziona“. Abodi ha poi aggiunto: “La pista si farà in Italia. La soluzione ci sarà entro gennaio, la stanno studiando Simico e la società del ministero delle infrastrutture. Non resta che avere un po’ di pazienza“.