Milan-Monza, Fascina: “Berlusconi si sarebbe augurato un pareggio, non sarò allo stadio”

Marta Fascina, compagna di Silvio Berlusconi dal 2020, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera alla vigilia di Milan-Monza, match particolarmente significativo per la famiglia del Cavaliere: “Silvio avrebbe vissuto la gara con la giusta dose di gioiosa curiosità, augurandosi un pareggio per non dare un dispiacere al suo cuore. Io non sarò presente allo stadio, non sono ancora pronta a tornarci senza avere Silvio fisicamente al mio fianco. Ho partecipato al Trofeo Berlusconi lo scorso 8 agosto e non è stato facile“.

La parlamentare di Forza Italia ha poi raccontato del rapporto tra Berlusconi e il Milan: “E’ sempre stata la sua squadra del cuore. L’ha associata alla figura del suo amato padre, con cui andava da bambino a vedere le partite allo stadio. E’ orgoglioso di aver reso il Milan il club più titolato della storia e di essere il presidente più vincente del mondo. Ibrahimovic? L’ha sempre considerato un amico e Zlatan a sua volta parlava di lui come un leader carismatico. Sarebbe stato entusiasta del suo ritorno al Milan, sono certa che farà bene“. Infine, un pensiero sul Monza: “Quando l’ha acquistato ha permesso a tutti i tifosi di realizzare il loro sogno, portando la squadra dalla C alla Serie A in soli quattro anni. Un capolavoro, considerando che in 110 anni non era mai stato nella massima serie“.