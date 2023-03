Sci alpino, finali Soldeu 2023: Schwarz il più veloce nella prima prova cronometrata, Casse 2°

Il protagonista del primo giorno delle Finali di Soldeu (Andorra) è Marco Schwarz, che mette a referto il miglior tempo nella prima delle due prove che precedono le discese. L’austriaco ha sciato in 1’29″34, precedente di 7 centesimi l’azzurro Mattia Casse. Terzo posto per Andreas Sander (+0.31), davanti a Vincent Kriechmayr (+0.32) e all’azzurro Dominik Paris, quinto a 45 centesimi. Buone notizie dunque per gli italiani – per quanto il valore di tali prove sia relativo – che potranno dire la loro sulla pista andorrana. 18° infine Florian Schieder, il quale proverà a migliorarsi nella seconda prova cronometrata, in programma domani, martedì 14 marzo alle ore 10. Se la Coppa del mondo di specialità è già del norvegese Kilde (primo con 720 punti), non si può dire lo stesso per il secondo posto, con Marco Odermatt che insidia l’austriaco Kriechmayr, distante 68 punti (514 vs 446).