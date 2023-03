Sassuolo, tifosi consegnano acqua frizzante a Dionisi per brindare alla vittoria sulla Roma: la risposta a Mourinho (FOTO)

Il Sassuolo è riuscito nell’impresa di battere la Roma all’Olimpico, ultima sconfitta 23 ottobre con il Napoli, vincendo 4-3 grazie alla doppietta di un super Laurienté. Per i giallorossi è stata una vera e propria beffa, infatti proprio lo Mourinho aveva parlato di un Dionisi che mentre la sua Roma giocava la gara di Coppa Europea, stava bevendo acqua frizzante a casa. Dopo la vittoria del Sassuolo alcuni tifosi neroverdi, in questo caso i ragazzi della pagina Instagram “L’Occasionale”, si sono vendicati consegnando davanti al Mapei Football Center tre casse d’acqua frizzante per mister Dionisi, con un biglietto: “Grazie mister, un brindisi alla tua!”.

