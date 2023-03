Champions League, le quote: l’Eintracht è una formalità per il Napoli

Quote abbastanza chiare in vista del match di ritorno degli ottavi di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte. Al “Maradona” il bis dei partenopei dopo il 2-0 dell’andata è offerto a 1,47; il pareggio a 4,33, mentre il colpo fuori casa dei tedeschi a 7. Il passaggio del turno non sembra essere affatto in bilico: a 1,01 l’accesso ai quarti della squadra di Spalletti. E il gol di Kvaratskhelia? Si trova ad un quota di 2,50.