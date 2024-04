Real Madrid, Rudiger: “Finale di Champions contro Mbappé? Vinceremo”

Il difensore del Real Madrid, Antonio Rudiger, ha rilasciato un’intervista al canale YouTube ‘Carré‘, dove ha parlato di Kylian Mbappe, promesso sposo dei Blancos: “Se giocheremo contro di lui in finale di Champions? Vinceremo. Se dovesse dribblarmi? Lo distruggerò (ride, ndr). Ha vinto il Mondiale a 18 anni, questo lo rende molto speciale. Può diventare il miglior giocatore francese di tutti i tempi, ancora non lo è… Per me è Zidane”.

Dopodiché svaria tra risposte a domande sul Real Madrid e sugli idoli a cui si è sempre ispirato: “Il Real vince grazie alla sua grandezza come club. Bellingham è il migliore dei nostri. Il più forte difensore al mondo? Sergio Ramos, ancora lui. Dobbiamo rispettare le leggende come lui Thiago Silva, Pepe (facendo intuire di non volersi paragonare a loro, ndr)”.

Poi parla delle sfide che ha affrontato e di come vede le partite lui stesso quando è in campo: “Adoro intimorire e mettere pressione agli avversari, mi dà una super sensazione. Non sono in campo per farmi amici. Tra i più difficile da affrontare ne dico due: CR7 e Aguero. Mbappé? Non è un centravanti puro, è più un’ala. Ma può essere un problema molto spesso. Nessun giocatore mi ha fatto paura”.

Infine torna su Mbappé e sulle voci di mercato: “Chi ha detto che verrà? Non c’è niente di ufficiale. Tutti i giocatori al mondo hanno sempre giocato al Real Madrid… Dunque sì, è uno dei migliori al mondo. Funzionerebbe bene”.