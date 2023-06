Roland Garros 2023, Sabalenka batte anche Svitolina: in semifinale sfiderà Muchova

La semifinale della parte bassa del tabellone femminile del Roland Garros 2023 metterà di fronte Karolina Muchova e Aryna Sabalenka. Entrambe hanno vinto in due set il proprio match odierno, correndo ben pochi rischi e approdando con merito al penultimo atto del torneo. Continua il suo cammino perfetto la giocatrice bielorussa, che non ha ancora perso set ed è stata molto brava a liberarsi di un’avversaria ostica come Elina Svitolina. Nonostante l’ucraina fosse reduce da otto vittorie di fila, Sabalenka è scesa in campo molto concentrata e ha imposto il suo gioco, prevalendo con il punteggio di 6-4 6-4.

La prossima avversaria della numero due del mondo (che, salvo sorprese, nel prossimo mese se non addirittura al termine dello slam parigino diventerà numero uno) sarà la ceca Muchova. Decisivo il successo per 7-5 6-2 in 1h38′ ai danni di Anastasia Pavlyuchenkova, che non è riuscita nella quarta rimonta consecutiva, probabilmente accusando anche le fatiche dei turni precedenti. Seconda semifinale in carriera in un major per Muchova, che appena otto mesi fa era fuori dalle prime 200 del mondo mentre da lunedì prossimo sarà in top 20. L’unico precedente tra Muchova e Sabalenka risale al torneo di Zhuhai nel 2019, quando la bielorussa s’impose in due set tirati. Anche giovedì sarà Sabalenka a scendere in campo con i favori del pronostico, ma guai a sottovalutare la sua avversaria.