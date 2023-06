Doping, la Procura interrompe la squalifica di Jonathan Bachini

di Mattia Zucchiatti

La Procura Nazionale Antidoping ha interrotto la squalifica di Jonathan Bachini in accoglimento dell’istanza ex art. 24.7.4 del codice sportivo antidoping. L’ex calciatore di Lecce, Udinese, Juventus, Brescia, Parma e Siena, trovato positivo alla cocaina per due volte tra il 2004 e il 2005, stava scontando dal 10 gennaio 2006 la squalifica a vita ricevuta dalla giustizia della Figc. Alla luce delle norme attuali la Procura Nazionale Antidoping, quale Organo di Gestione del risultato, ha rivalutato la squalifica a vita di Bachini in corso di espiazione, dichiarandola cessata “al 6 giugno 2023 incluso”