Lecce, Umtiti saluta con un messaggio toccante: “Esperienza incredibile, legati per sempre”

Il difensore del Lecce, Samuel Umtiti, dopo la stagione trascorsa con la maglia giallorossa, dovrebbe tornare al suo club di appartenenza, il Barcellona. Una volta terminato il campionato di Serie A il centrale francese ha deciso di dedicare un emozionante messaggio a tutta la gente di Lecce attraverso i suoi profili social: “Vorrei innanzitutto ringraziare Mr Corvino e il Lecce per avermi teso la mano, quando altre squadre dubitavano di me. Grazie per la vostra fiducia. Ho trovato una squadra con valori e con una mentalità eccezionale. Avevamo un obiettivo all’inizio della stagione e lo abbiamo raggiunto attraverso il lavoro. Per me questa salvezza equivale alla vittoria di un titolo. Sono fortunato ad avere fatto parte di questo gruppo, questa squadra. Un’esperienza umana incredibile. Grazie ragazzi, a la mia squadra, il staff per avermi aiutato. Grazie Mister Baroni. Tifosi grazie per il vostro supporto dal primo all’ultimo giorno. Siamo legati per sempre. Parto con il cuore pieno d’amore da parte vostra. Grazie di cuore e Forza Lecce per sempre”.

