Ranking Atp aggiornato a lunedì 20 novembre: Djokovic fa 400 da numero uno, Sinner avvicina Medvedev

Ecco il ranking Atp aggiornato a lunedì 20 novembre 2023, al termine delle Atp Finals di Torino. Novak Djokovic trionfa al Pala AlpiTour e consolida ulteriormente la sua leadership, chiudendo la stagione da numero 1 per l’ottava volta in carriera. Il serbo, inoltre, scrive una nuova pagina di storia perché raggiunge le 400 settimane al numero 1. Alle sue spalle Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, mentre al quarto posto c’è il grande protagonista delle Finals, Jannik Sinner, che rosicchia 600 punti su Medvedev, portandosi a poco più di mille lunghezze (1110 per la precisione) dalla terza piazza. Per quanto riguarda gli altri azzurri, Musetti chiuderà la stagione tra i primi 30, Arnaldi e Sonego in top 50, mentre Berrettini è solo 90°.

RANKING ATP AGGIORNATO A LUNEDÌ 20 NOVEMBRE

Novak Djokovic (Srb) 11245 (–) Carlos Alcaraz (Esp) 8855 (–) Daniil Medvedev (Rus) 7600 (–) Jannik Sinner (Ita) 6490 (–) Andrey Rublev (Rus) 4805 (–) Stefanos Tsitsipas (Gre) 4235 (–) Alexander Zverev (Ger) 3985 (–) Holger Rune (Den) 3660 (–) Hubert Hurkacz (Pol) 3245 (–) Taylor Fritz (Usa) 3000 (–)

27. Lorenzo Musetti 1470 (–)

44. Matteo Arnaldi 1021 (–)

47. Lorenzo Sonego 990 (–)

90. Matteo Berrettini 682 (–)

100. Flavio Cobolli 640 (-2)

118. Luca Nardi 533 (+10)