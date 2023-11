Ranking Wta aggiornato a lunedì 20 novembre: Swiatek numero 1 del mondo, Paolini numero 1 d’Italia

Ecco il ranking Wta aggiornato a lunedì 6 novembre 2023. In questa fase della stagione si disputano solo alcuni tornei minori, perciò non si registrano grandi cambiamenti nelle prime posizioni delle classifiche. Al comando c’è sempre Iga Swiatek, che grazie al trionfo nelle WTA Finals di Cancun si è garantita la possibilità di chiudere la stagione da numero uno. Alle sue spalle Aryna Sabalenka e Coco Gauff, seguite a loro volta da Elena Rybakina e Jessica Pegula. Per quanto riguarda le azzurre, la migliore è Jasmine Paolini, che staziona al numero 30 e sogna di essere testa di serie agli Australian Open. In top 50 troviamo anche Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto, mentre è appena fuori Camila Giorgi. E’ invece di poco fuori dalle prime 100 Sara Errani, determinata a rientrarci in questi ultimi scampoli di stagione.

Ranking Wta aggiornato a lunedì 20 novembre

Iga Swiatek (Pol) 9295 (–) Aryna Sabalenka (Blr) 9050 (–) Coco Gauff (Usa) 6580 (–) Elena Rybakina (Kaz) 6365 (–) Jessica Pegula (Usa) 5975 (–) Ons Jabeur (Tun) 4195 (–) Marketa Vondrousova (Cze) 4075 (–) Karolina Muchova (Cze) 3651 (–) Maria Sakkari (Gre) 3620 (–) Barbora Krejcikova (Cze) 2880 (–)

30. Jasmine Paolini 1435 (–)

42. Martina Trevisan 1187 (–)

49. Elisabetta Cocciaretto 1121 (+1)

54. Camila Giorgi 1087 (+1)

62. Lucia Bronzetti 968 (+2)

103. Sara Errani 713 (-3)

121. Lucrezia Stefanini 591 (–)