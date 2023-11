NBA 2023/2024: LeBron James decisivo nella vittoria dei suoi Lakers contro Houston, bene Celtics e 76ers

A prendersi la scena nelle partite della regular season NBA 2023/2024 andate in scena nella notte italiana è LeBron James, che a 38 anni sa ancora essere decisivo. Il fenomeno di Akron ha infatti trascinato alla vittoria i suoi Los Angeles Lakers con una prestazione da 37 punti, tra cui il tiro libero della vittoria, 8 assist e 6 rimbalzi. 105-104 il punteggio in favore della California, che ha battuto gli Houston Rockets anche grazie al contributo di Anthony Davis (27 punti e 10 rimbalzi) e Austin Reaves (17 punti, compresa una tripla pesantissima quasi da centrocampo sul 100 pari).

RISULTATI E CLASSIFICHE

Continuano a volare gli Oklahoma City Thunder, che travolgono i Portland Trail Blazers per 134-91 grazie al solito Gilgeous-Alexander (28 punti). Bene anche i Phoenix Suns, che dopo due overtime mandano al tappeto gli Utah Jazz per 140-137 grazie ai 39 punti di Kevin Durant. Solo 3 punti invece per Simone Fontecchio nei 17 minuti in campo. La doppia doppia di Domantas Sabonis (32 punti e 13 rimbalzi) permette ai Sacramento Kings di sconfiggere Dallas, mentre gli Orlando Magic superano gli Indiana Pacers trascinati da Paolo Banchero (24 punti). Toronto a valanga sui Detroit Pistons; cade invece Denver, ko contro i Cleveland Cavaliers.

Infine, vincono le prime due della classe a Est. I Boston Celtics sconfiggono i Memphis Grizzlies per 102-100 e migliorano il proprio record a 11-2. Vittoria numero 10 invece per i Philadelphia 76ers, che grazie a uno scatenato Joel Embiid (32 punti, 12 rimbalzi e 9 assist) regolano i Brooklyn Nets.