Ranking Atp aggiornato a lunedì 10 aprile: best ranking per Sinner, balzo in avanti di Cecchinato

Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 10 aprile. Best ranking per Jannik Sinner, che pur senza giocare riesce a salire in ottava posizione, approfittando di una manciata di punti che scadevano a Rune. L’altra novità in top 10 riguarda invece il sorpasso di Casper Ruud, fresco vincitore all’Estoril, ai danni di Daniil Medvedev. Passo in avanti anche di Frances Tiafoe, che vince Houston e si porta a ridosso dei primi 10. Per quanto riguarda i colori azzurri, le buone notizie arrivano dai tornei che si disputano nella penisola iberica. Marco Cecchinato guadagna 15 posizioni e sale al numero 81 grazie alla semifinale raggiunta all’Estoril. Matteo Arnaldi invece si aggiudica il Challenger di Murcia e si porta a soli due posti dall’esordio tra i primi 100. Di seguito la classifica aggiornata.

Ranking Atp aggiornato a lunedì 10 aprile

Novak Djokovic 7.160 Carlos Alcaraz 6.780 Stefanos Tsitsipas 5.770 Casper Ruud 5.255 (+1) Daniil Medvedev 5.150 (-1) Andrey Rublev 3.470 Felix Auger-Aliassime 3.450 Jannik Sinner 3.345 (+1) Holger Rune 3.335 Taylor Fritz 3.065

GLI ITALIANI

21. Lorenzo Musetti 1.840

22. Matteo Berrettini 1.742

47. Lorenzo Sonego 915 (+2)

81. Marco Cecchinato 688 (+15)

97. Fabio Fognini 613

102. Matteo Arnaldi 562 (+14)