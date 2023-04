Ranking Wta aggiornato a lunedì 10 aprile: Brancaccio entra tra le prime 200, Jabeur torna al quarto posto

Il ranking WTA aggiornato a lunedì 10 aprile 2023. Una sola novità in top 10, dove la tunisina Ons Jabeur vince il torneo di Charleston e scavalca Caroline Garcia al quarto posto. Poco da segnalare anche per le italiane in top 100, se non per le sei posizioni perse da Elisabetta Cocciaretto che la fanno scivolare fuori dalle prime 50. Sorride invece Nuria Brancaccio, che grazie ai quarti di finale raggiunti a Bogotà fa il suo ingresso in top 200, ritoccando il suo best ranking (numero 170). Di seguito la situazione aggiornata del ranking WTA nel dettaglio.

Ranking Wta aggiornato a lunedì 10 aprile

1 Iga Swiatek 8.975

2 Aryna Sabalenka 6.891

3 Jessica Pegula 5.735

4 Ons Jabeur 5.031

5 Caroline Garcia 4.990

6 Coco Gauff 4.346

7 Elena Rybakina 4.305

8 Daria Kasatkina 3.505

9 Maria Sakkari 3.191

10 Petra Kvitova 3.162

LE ITALIANE

20. Martina Trevisan 1.778

43. Camila Giorgi 1214

51. Elisabetta Cocciaretto 1.076 (-6)

66. Jasmine Paolini 841 (+1)

75. Sara Errani 747 (-7)

79. Lucia Bronzetti 756

126. Lucrezia Stefanini 523 (-7)

170. Nuria Brancaccio 398 (+36)