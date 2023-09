Preolimpico volley maschile 2023: buona la prima per l’Italia, battuta 3-1 la Repubblica Ceca

È cominciata con il piede giusto l’avventura dell’Italia nel torneo preolimpico di volley maschile 2023, che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Inseriti nella Pool A, gli azzurri di Fefé De Giorgi, reduci dall’argento agli Europei, hanno sconfitto la Repubblica Ceca con il punteggio di 3-1 (24-26, 25-18, 25-22, 25-19). Esordio vincente al Maracanãzinho di Rio De Janeiro, in Brasile, per l’Italia, che dopo le difficoltà del primo set – ceduto un po’ a sorpresa alla compagine ceca di Jiri Novak – ha reagito ed ha rispettato il pronostico della vigilia, imponendosi in quattro parziali non senza difficoltà. Nel complesso, però, le indicazioni per De Giorgi sono positive e si può guardare al prosieguo del preolimpico con ottimismo. L’Italia tornerà in campo domani, domenica 1° ottobre, contro il Qatar alle ore 22.

CRONACA – Avvio in salita per l’Italia, che fatica a mettere la palla a terra e ad essere incisiva fin da subito. La Repubblica Ceca dunque ne approfitta e conduce per larghi tratti, toccando un massimo vantaggio di +5. Grazie a un paio di time out chiamati da De Giorgi e tanta pazienza, gli azzurri riescono tuttavia a ricucire il gap, riuscendo persino a portarsi avanti nel finale. Il set point sprecato sul 24-23 costa però caro visto che i cechi conquistano tre punti di fila e ai vantaggi s’impongono per 26-24.

La reazione azzurra non tarda ad arrivare ed il secondo parziale finisce agevolmente nelle mani della squadra di De Giorgi, che dall’11-7 subisce però un parziale di 6-1 e rischia di vanificare tutto. Fortunatamente Michieletto e compagni salgono in cattedra e dilagano nel finale, prevalendo per 25-18. Il set che fa davvero la differenza è però il terzo dato che le due squadre avanzano a lungo punto a punto, consapevoli dell’importanza del momento. Nonostante la differenza di valori in campo, la Repubblica Ceca non sfigura affatto e si arrende solo nel finale, per 25-22, comunque a testa alta. A senso unico infine il quarto set, in cui l’Italia mette in chiaro fin da subito la propria superiorità, ma mette anche un punto esclamativo sul parziale. I cechi ci provano fino alla fine, tuttavia gli azzurri amministrano il vantaggio e vincono tranquillamente per 25-19.