Bundesliga 2023/2024: al Bayern Monaco non riesce la rimonta, 2-2 in casa del Lipsia

Pareggio importante nel tardo pomeriggio di Bundesliga per il Bayern Monaco che, in trasferta, sbatte contro il muro del Lipsia per 2-2 in un match con diverse emozioni. Bisogna aspettare 20 minuti prima di vedere cadere l’equilibrio, con il gol di Openda, servito da Schlager. Appena 6 minuti openda serve l’assist decisivo per la rete di Lukeba. 2-0 all’intervallo. Nella seconda frazione ritornarno gli uomini di Tuchel: al 57′ Kane trasforma un calcio di rigore, e al 70′ Sané, servito da Musiala, trova il pareggio. L’equilibrio poi rimane per il resto della gara: 2-2 il risultato finale e un punto a testa. Bayern terzo, dietro a Leverkusen e Stoccarda, con 14 punti. Lipsia quinto con tredici, subito sotto il Borussia Dortmund.