Salernitana-Inter, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Salernitana-Inter, match valido per la settima giornata di Serie A 2023/2024. Si affrontano all’Arechi due squadre reduci da una sconfitta nell’infrasettimanale: i campani però non hanno ancora mai vinto e sono in crisi, i nerazzurri sono restati invece comunque in vetta al campionato. Chi la spunterà? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di sabato 30 settembre.

Salernitana-Inter sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia ed Emanuele Giaccherini e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.