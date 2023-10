Pattinaggio figura, il Grand Prix riparte da Allen: Caldara-Maglio a Skate America

Scatterà venerdì 20 ottobre la nuova stagione del circuito di ISU Grand Prix, che riparte da Allen, negli Stati Uniti. Protagonista del celebre circuito internazionale di pattinaggio di figura anche l’Italia, che a Skate America si affiderà alla coppia di artistico composta da Irma Caldara e Riccardo Maglio (Accademia del Ghiaccio). Decimi al Nebelhorn Trophy e ottavi al Finlandia Trophy, gli azzurri si esibiranno per il corto all’1.30 della notte italiana tra venerdì e sabato e alle 22.39 del sabato per il programma libero. Da segnalare l’assenza dei forti giapponesi Riku Miura e Ryuichi Kihara, detentori del titolo mondiale, fermati da un problema fisico.

Nel weekend, inoltre, saranno impegnati tanti altri azzurri in giro per l’Europa. Anna Pezzetta (Icelab) scenderà sul ghiaccio in Francia per il Trophée Metropole Nice Côte d’Azur, mentre Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre), insieme ad Anna Valesi e Manuel Piazza (Icelab), gareggeranno in Polonia nel Diamond Spin