Wta Monastir 2023, Lucrezia Stefanini ai quarti di finale: Kawa sconfitta in due set

Arrivano belle notizie da Monastir per il tennis italiano: Lucrezia Stefanini sconfigge nettamente la polacca Katarzyna Kawa con lo score di 6-4 6-1 ed accede ai quarti di finale del torneo Wta in corso di svolgimento sul cemento tunisino. Partita sempre in controllo per l’azzurra che in un’ora e dodici minuti di gioco è riuscita ad avere la meglio della giustiziera di Martina Trevisan al primo turno. Venerdì, nel secondo quarto di finale della sua carriera a livello Wta, Stefanini se la vedrà contro la vincente del match che domani vedrà opposte la francese Claire Burel e la russa Erika Andreeva.

PRIMO SET – L’inizio di partita è totalmente favorevole all’azzurra che in pochi minuti di gioco si porta in vantaggio sul 4-0 non dando segnali di cedimento e approfittando dei tanti errori gratuiti della sua avversaria. Con il passare dei minuti però Kawa comincia a centrare il campo e il suo tennis dà fastidio a Stefanini: il ribaltone è presso servito, da 4-0 a 4-4. Qui è il momento più importante dell’intero incontro: Lucrezia non risente psicologicamente dei quattro games di fila della sua avversaria, continua a giocare e nel decimo gioco mette a segno un break a zero che le consente di vincere la prima frazione di gioco con il punteggio di 6-4.

SECONDO SET – Nel secondo set non c’è partita. Kawa non sembra crederci più, l’azzurra invece è cinica e concreta: vince due games molto lottati, si porta sul 2-0. La polacca strappa la battuta all’azzurra, ma è solamente un fuoco di paglia: Lucrezia riprende il comando delle operazioni, piazza un altro break che le consente di involarsi sul 3-1. E da quel momento lì è un assolo totale: dodici punti a quattro di parziale che mettono il sigillo sul 6-4 6-1 finale.