Malore per Tevez: l’ex attaccante della Juventus sviene in casa e subisce una brutta botta in testa

Paura in casa Tevez. L’Apache, infatti, nel momento in cui era a casa lontano dai campi argentini, ha subito un malore che lo ha portato allo svenimento. Secondo quanto riportato in Argentina da Olé, Tevez avrebbe avuto delle vertigini e poi è svenuto nel bagno di casa sua.

Una situazione di timore e di paura che però poi è stata placata. Il post malore però per l’attuale tecnico dell’Indipendiente ha riportato una ferita all’arcata sopracciliare sinistra che ha richiesto l’applicazione di diversi punti di sutura.