Pattinaggio, Coppa del Mondo pista lunga: 11 azzurri in Giappone per la prima tappa

Prenderà il via nella giornata di venerdì 10 novembre la Coppa del Mondo di pista lunga. L’appuntamento è in Giappone, ad Obihiro, dove sarà protagonista anche la Nazionale italiana. Sotto la guida del direttore tecnico Maurizio Marchetto e dell’allenatore Matteo Anesi, sono ben undici i pattinatori che compongono il gruppo azzurro.

Si tratta di Laura Lorenzato (Noale Ice), Veronica Luciani (Noale Ice), Serena Pergher (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Noale Ice), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.S. Esercito), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) ed Alessio Trentini (Fiamme Azzurre).

Le maggiori speranze sono riposte in Giovannini nella Mass Start e in Ghiotto sui 5000 metri, senza però sottovalutare Bosa nei 1000 metri così come il Team Pursuit maschile. Da segnalare infine l’esordio di Lorenzato e Luciani, con quest’ultima in dubbio in seguito ad un incidente in allenamento. Ancora assente Francesca Lollobrigida, che si allena a casa e verosimilmente rientrerà solo in occasione delle tappe europee.