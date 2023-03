Pattinaggio artistico, Mondiali Saitama 2023: nove azzurri protagonisti in Giappone

Saranno nove gli atleti italiani impegnati in Giappone per i Mondiali di Saitama 2023 di pattinaggio artistico. In palio quattro titoli, ma per la spedizione azzurra l’obiettivo primario è ritrovare un podio che manca da ben 9 anni. Nella danza, c’è grande fiducia in Charlene Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre), reduci dal titolo nei Campionati europei di Espoo e determinati a riscattarsi dopo il quarto posto nell’ultima edizione. Gli avversari più accreditati per la vittoria sono i canadesi Gilles-Poirier e gli statunitensi Chock-Bates. Guai a sottovalutare inoltre i britannici Fear-Gibson. A rappresentare i colori azzurri ci saranno anche Victoria Manni e Carlo Röthlisberger (Accademia del Ghiaccio).

Nelle coppie di artistico, potranno giocarsi le loro carte Sara Conti e Niccolò Macii (Icelab), campioni europei e all’esordio nella rassegna. In questa specialità l’Italia non ha mai ottenuto neppure un podio e sogna in grande con i due talenti, che dovranno vedersela soprattutto con i canadesi Stellato Dudek-Deschamps e gli statunitensi Chan-Howe. Infine, Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) andrà a caccia di un piazzamento di spicco dopo il 20° posto di dodici mesi fa, mentre Daniel Grassl (Fiamme Oro) e Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre) sognano il podio e, nonostante l’agguerrita concorrenza, non partono battuti in partenza.