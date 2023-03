Napoli, sindaco Manfredi: “Lo scudetto sarà una grande conquista, paura per i festeggiamenti”

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano, parlando dell’importanza dello scudetto per la città: “I risultati calcistici spesso si allineano ai successi del turismo culturale. Napoli è piena di turisti e trova ricchezza e riscatto. Lo scudetto sarà una grande conquista perché renderà la città più attraente e internazionale“. Manfredi ha poi lanciato un appello in vista dei festeggiamenti: “I napoletani sono consapevoli che i monumenti sono ricchezza per tutti. Dobbiamo ingaggiare una battaglia per la creatività, propongo striscioni e installazioni ovunque. Non voglio assistere a gioie esagerate che finiscano nella volgarità. Ho paura che la gioia si trasformi in corrida e oltraggio ai monumenti, perciò ho invocato lo stop alle attività di colorazione“.