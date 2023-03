Barcellona, Sergi Roberto strizza l’occhio a Messi: “Critiche a Parigi? Noi lo aspettiamo a braccia aperte”

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, i tifosi del Psg si aspettavano una reazione almeno in campionato. Invece, in casa contro il Rennes, è arrivata un’altra bruciante sconfitta che ha fatto storcere il naso a tanti supporters parigini. Tra i giocatori presi di mira anche Leo Messi, che continua a guardarsi intorno mentre tratta il rinnovo con la società. Tra le possibili destinazioni non può mancare Barcellona e, tra coloro che sperano in un ritorno della Pulce in Catalogna, ci sono gli stessi giocatori blaugrana.

Su tutti Sergi Roberto, che dopo la vittoria nel Clàsico ha detto: “Decideranno l’allenatore e il presidente, ma noi giocatori lo aspettiamo a braccia aperte. A Parigi l’hanno criticato per l’eliminazione dalla Champions, ma resta un giocatore fantastico: uno come lui non merita questo trattamento“.