Pattinaggio artistico, Europei Kaunas 2024: Matteo Rizzo bronzo davanti a Frangipani. Oro Siao Him

L’Italia continua a sognare a Kaunas, sede degli Europei 2024 di pattinaggio di figura. Dopo l’oro di Beccari/Guarise e il bronzo di Ghilardi/Ambrosini tra le coppie d’artistico, ecco la medaglia di bronzo di Matteo Rizzo nella gara maschile. Splendida rimonta per l’azzurro, che sesto dopo il programma corto ha messo sul ghiaccio un libero da applausi nonostante la caduta sul triplo Axel. Sulle note di “Fix You” dei Coldplay il 23enne nato a Roma ha piazzato un programma da 170.44 punti (87.82+83.62) riuscendo a risalire fino alla terza piazza con un totale di 250.87. La medaglia d’oro è andata al francese Adam Siao Him che con un totale di 276.17 è riuscito a trionfare, risultando l’unico migliore di Rizzo nel libero di oggi. Argento per il sorprendente estone Alexander Selevko, che si è assestato a quota 256.99.

La grande prova dell’Italia è stata completata anche dal quarto posto di Gabriele Frangipani, che ha confermato il piazzamento del programma corto con un’ottima prova sulle note di “Io ci sarò” di Andrea Bocelli. Salto di qualità evidente per il 22enne nato a Pisa ma allenato a San Donato Milanese da Fabio Mascarello. Un miglioramento continuo che fa ben sperare per il futuro. Deludente l’ultimo atleta in gara, lo svizzero Lucas Britschgi che crolla nel libero dalla seconda alla quinta piazza spalancando le porte del podio a Rizzo. Grande decimo posto per l’altro azzurro Nikolaj Memola: il 20enne, allenato da Olga Romanova, ha ben impressionato pattinando su un mix che ha incluso Samson et Dalila Act 1 “Dieu! Dieu d’Israel” di Camille Saint-Saëns, I Belong to You/ Mon coeur s’ouvre a ta voix dei Muse e Samson et Dalila