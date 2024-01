Probabili formazioni Verona-Empoli: ventesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Verona-Empoli, match della ventesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 18:00 di sabato 13 gennaio 2024. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, a partire dal primo minuto. Di seguito, troverete tutti i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Marco Baroni e Aurelio Andreazzoli. Uno scontro diretto a tutti gli effetti in ottica salvezza. Chi farà festa alla fine? Scopriamolo insieme. C’è grande attesa per vedere all’opera due squadre che hanno un disperato bisogno di punti.

VERONA – Ngonge, Folorunsho, Lazovic alle spalle di Djuric. Duda e Suslov a centrocampo. Tchatchoua, Amione, Magnani e Doig in difesa. Aspettando le novità sul mercato in entrata e uscita. Baroni aspetta nuovi acquisti in questo gennaio di riparazione.

EMPOLI – Maldini agirà alle spalle di Caputo e Cambiaghi. Cacace, Luperto, Walukiewicz, Ismajli in difesa a protezione del portiere Caprile. Fazzini, Grassi e Maleh a centrocampo. Pezzella e Bastoni indisponibili per questa partita.

Le probabili formazioni di Verona-Empoli

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Amione, Magnani, Doig; Duda, Suslov; Ngonge, Folorunsho, Mboula; Djuric

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: Lazovic

Empoli (4-3-3): Caprile; Cacace, Luperto, Walukiewicz, Ismajli; Fazzini, Grassi, Maleh; Maldini; Caputo, Cambiaghi

Ballottaggi: –

Indisponibili: Pezzella, Guarino, Bastoni, Ebuehi (in dubbio)

Squalificati: –