Golf, Nedbank Golf Challenge 2023: Francesco Molinari scivola al 24° posto, in testa Homa e Pavon

Prosegue in Sudafrica il Nedbank Golf Challenge 2023, ma purtroppo non arrivano buone notizie per Francesco Molinari. Il golfista azzurro ha infatti faticato nel secondo round, scivolando dall’ottava alla ventiquattresima posizione con un totale di 141 (68 73, -3) colpi. Cinque birdie con sei bogey per il torinese, che non è riuscito a ripetersi dopo un ottimo inizio ed accusa ore sette colpi di ritardo dalla vetta. Al comando con 134 (-10) ci sono l’americano Max Homa e il francese Matthieu Pavon. Alle loro spalle invece Dan Bradbury, terzo con 135 (-9). Completano infine la top 5 i danesi Nicolai Hojgaard e Thorbjorn Olesen, quarti con 136 (-8). La seconda giornata ha sorriso soprattutto allo statunitense Justin Thomas e all’inglese Tommy Fleetwood, capaci di salire in ottava posizione con 138 (-6), recuperando rispettivamente 35 e 23 posizioni.