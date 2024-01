Pallanuoto, Europei maschili 2024: Italia in semifinale, Montenegro battuto 14-8

Il Settebello non si ferma e centra la semifinale agli Europei 2024 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento in Croazia. L’Italia ha battuto con grande autorevolezza il Montenegro per 14-8, rendendosi protagonista di un’altra prova davvero importante soprattutto in fase difensiva come dimostrano gli zero gol subiti in parità numerica. Il poker di Di Somma e le doppiette di Echenique, Velotti, Fondelli e Di Fulvio aprono ai ragazzi di Sandro Campagna le porte della semifinale contro la Spagna. Una sfida che si preannuncia spettacolo, penultimo ostacolo verso il titolo europeo che varrebbe anche l’unico pass olimpico in palio in questi Europei.

La cronaca – La partita inizia nel segno delle difese, che sembrano subito ben registrate. Nessun break nel primo quarto, con l’Italia che però trova la via della rete senza superiorità numeriche. Il Montenegro però sfrutta alla grande le proprie fasi di superiorità, con un 4/5 che vale il vantaggio sul 4-3 dopo i primi otto minuti di gioco. Il secondo quarto però è un vero e proprio monologo del Settebello, con Edoardo Di Somma mattatore assoluto: tripletta per l’azzurro, che insieme alle reti di Bruni e Fondelli firma il parziale da 5-0 che consente ai ragazzi del ct Campagna di ribaltare il 3-4 iniziale e andare al riposo sul risultato di 8-4. Il Montenegro paga percentuali pessime in superiorità numerica, con un eloquente 0/5 nel secondo periodo.

Al cambio vasca il Montenegro accorcia con il rigore di Radovic, ma questo rimane incredibilmente l’unico gol dei montenegrini nel terzo quarto. La furia del Settebello si abbatte infatti sugli avversari, con una impressionante solidità difensiva dell’Italia: a fine partita non si registrano infatti gol subiti in parità numerica. Di Fulvio, Echenique e ancora Di Somma firmano il definitivo allungo azzurro per l’11-5 che apre gli ultimi otto minuti di partita. Il quarto periodo si trasforma ben presto in pura gestione, il ct Campagna chiama timeout per evitare qualsiasi calo di tensione e viene ripagato dalle reti di Fondelli e Di Fulvio per il definitivo 14-8.