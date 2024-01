Probabili formazioni Genoa-Torino: ventesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Genoa-Torino, match della ventesima giornata di Serie A 2023/2024. Il fischio d’inizio è in programma alle 15:00 di sabato 13 gennaio nella cornice dello stadio Ferraris. Due squadre storiche del calcio italiano sono pronte a contendersi tre punti preziosi in questi primi impegni del 2024. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. E soprattutto spazio agli approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Alberto Gilardino e Ivan Juric. Ecco i protagonisti in campo.

GENOA – Strootman torna a disposizione. De Winter, Dragusin (accostato a diversi club sul mercato) e Bani in difesa. Sabelli e Martin sulle fasce a supporto di Retegui e Gudmundsson, intoccabili in attacco. Thorsby unico ai box.

TORINO – Juric aspetta il mercato. Vlasic agirà alle spalle di Sanabria e Zapata. Bellanova e Vojvoda sulle fasce, con Ricci e Ilic al centro. Tameze, Buongiorno e Rodriguez i tre in difesa. Schuurs unico indisponibile.

Le probabili formazioni di Genoa-Torino

Genoa (3-4-1-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Bani; Sabelli, Frendrup, Badelj, Martin; Malinovskyi; Retegui, Gudmundsson

Ballottaggi: –

Indisponibili: Thorsby

Squalificati: –

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Schuurs

Squalificati: –