Nuoto Mondiali Fukuoka 2023, batterie: bene Martinenghi e Razzetti, avanza Paltrinieri

Entrano nel vivo i Mondiali di Fukuoka 2023 con le gare di nuoto in vasca, che vedranno tra le nazioni protagoniste anche l’Italia. Nella mattinata odierna di martedì 25 luglio si sono disputate svariate batterie che hanno assegnato i pass per le semifinali. Le buone notizie per il nuoto azzurro sono arrivate innanzitutto dai 50 rana, dove in due si sono qualificati per il penultimo atto. Si tratta di Nicolò Martinenghi (26.64) e Simone Cerasuolo (27.06). Al comando il cinese Qin Haiyang, mentre al terzo posto c’è il connazionale Sun Jiajun. Bene anche Alberto Razzetti, che nei 200 delfine ha chiuso quinto in 1:55.25. Niente da fare purtroppo per Federico Burdisso, solo 18° con 1:56.86.

Nei 200 stile libero non c’era nessuna italiana ai nastri di partenza e a prendersi la scena è stata l’Australia, con O’Callaghan miglior tempo (1:55.68) e Titmus terza. In mezzo la canadese McIntosh. Infine, per quanto riguarda il piatto forte di giornata, Gregorio Paltrinieri non ha deluso le aspettative negli 800 stile libero. L’azzurro ovviamente non è al meglio e il tempo di 7:44.89, settimo crono totale, lo dimostra. Greg è stato tuttavia molto bravo a tenere duro e garantirsi il passaggio del turno. Il miglior tempo è stato messo a referto dall’australiano Short in 7:40.90, mentre è uscito di scena il talentuoso tedesco Wellbrock, nono in 7:45.87. Infine, fuori anche Luca De Tullio, che nonostante l’undicesimo posto può consolarsi con il personale di 7:46.87.